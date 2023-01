Accueil » Actualités » The Lords of the Fallen : Quelques nouvelles images en plus pour cet action-RPG

The Lords of the Fallen aura été un projet compliqué qui n’aura trouvé sa voie qu’il y a quelques mois seulement, avec un retour sur le devant de la scène en 2022, presque huit ans après son annonce officielle. Le titre de CI Games et de Hexworks doit maintenant nous parvenir dans le courant de cette année, mais en dehors d’un teaser de gameplay qui nous a permis d’en voir un peu plus, ce deuxième épisode reste encore bien mystérieux. Et s’il faudra visiblement attendre avant de le voir à nouveau en action, le jeu s’illustre aujourd’hui avec une poignée de screenshots.

Quelques images pour donner envie

Ces images nous permettent donc d’avoir un meilleur aperçu de quelques environnements crasseux et poisseux que l’on va devoir traverser dans cet action-RPG orienté Souls-like, qui semble être bien plus ambitieux que le premier opus.

On a droit à quelques monstres très effrayants qui vont sans doute nous faire mourir plus d’une fois, mais aussi à plusieurs décors qui impressionnent (cette gigantesque main qui semble sortir du sol) et qui donnent clairement envie d’en voir encore plus, cette fois-ci avec du gameplay.

The Lords of the Fallen n’a toujours pas de date de sortie précise, mais il arrivera en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.