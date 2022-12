Accueil » Actualités » The Lords of the Fallen : Un teaser de gameplay pour le Souls-like prometteur

The Lords of the Fallen a connu un développement compliqué, au point d’être complétement repensé et confié à une nouvelle équipe. Visiblement, ce travail a payé puisque le jeu a fait parler de lui à la dernière Gamescom avec un superbe trailer en CGI. CI Games est maintenant prêt à nous en montrer un peu plus sur cette suite, puisque le jeu était présent lors des Game Awards afin de présenter son tout premier teaser de gameplay.

Un univers sombre et prometteur

Ce Souls-like nous montre enfin son gameplay et l’univers ne devrait pas trop dépayser les amoureux des jeux de From Software. Le jeu nous proposera de visiter deux mondes parallèles, celui des vivants et celui des défunts, avec un challenge qui promet d’être au rendez-vous et de boss vraiment redoutables à combattre, dans la pure tradition du genre.

Neuf classes de personnages seront disponibles pour personnaliser au mieux notre approche, tandis que le jeu disposera aussi d’une partie online avec la possibilité d’inviter des personnes pour nous aider ou pour les combattre.

The Lords of the Fallen n’a pour le moment pas de date de sortie précise, mais il nous parviendra en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.