The Lords of the Fallen : Le Souls-like fait le beau sur l'Unreal Engine 5

Chez CI Games et Hexworks, les ambitions sont montées d’un cran avec The Lords of the Fallen, qui entend bien nous faire oublier le premier épisode avec un opus très prometteur. Le studio derrière le projet a donc profité du State of Unreal organisé par Epic Games pour nous parler plus en détail de l’utilisation de l’Unreal Engine 5 pour son titre, avec une vidéo qui revient sur quelques décors in-game qui donnent vraiment envie d’en voir plus.

Mais c’est le Hunter de Bloodborne ?

Pour ce qui est d’une vraie séquence de gameplay pour le jeu, il faudra attendre, mais on nous propose tout de même une démo technique qui nous montre que le titre devrait posséder deux ou trois environnements qui utilisent à la perfection les outils liés à la lumière et à l’éclairage de l’Unreal Engine 5. De plus, la faculté de notre protagoniste à passer d’un monde à un autre en un clin d’oeil est ici illustrée.

On nous montre également que le créateur de personnage devrait être assez complet et que les textures sont d’une finesse impressionnante, avec un grand niveau de détails sur toutes les tenues.

The Lords of the Fallen n’a pas encore de date de sortie précise, mais il est toujours prévu pour sortir dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.