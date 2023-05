The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enregistre un démarrage historique pour la série

Zelda fait jeu égal avec Pokémon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’est écoulé à 10 millions d’exemplaires à travers le monde en seulement trois jours. La nouvelle a été officiellement révélée par Nintendo, ce qui veut dire que ce nombre prend en compte les versions physiques et dématérialisées du monde ouvert.

Dans le même temps, nous apprenons que le jeu s’est vendu à 2.24 millions d’exemplaires rien qu’au Japon et à 4 millions sur l’ensemble du continent américain. Rappelons qu’il a aussi effectué un lancement canon en France. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom effectue ainsi le meilleur démarrage de toute l’histoire de la série. Il vient même titiller le record de Pokémon Écarlate et Violet qui a lui aussi atteint les 10 millions en trois jours lors de son lancement. Il faut tout de même préciser que le modèle particulier de la série (avec ses deux versions) lui donne un petit avantage par rapport aux autres.

Une véritable consécration pour cette suite à Breath of the Wild qui a conquis une grande majorité de joueurs avec son renouvellement et sa créativité. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez constater l’engouement des fans qui se traduit par des constructions assez folles et de la maltraitance de Korogu, entre autres. Certains déplorent tout de même un aspect technique faiblard et une ressemblance trop forte avec le précédent titre. Son succès critique lui a d’ailleurs valu un « review bombing » sur Metacritic il y a quelques jours.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter notre test du jeu ainsi que notre guide complet.