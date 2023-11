The Last of Us : La saison 2 de la série débutera son tournage début 2024

La grève des acteurs et actrices à Hollywood est toujours en cours et bouscule fortement le calendrier de productions de divers studios. Et ce depuis plusieurs mois, puisque cela a commencé avec la grève de scénariste, qui a mis l’industrie américaine à l’arrêt. Ce qui a empêché HBO d’accélérer ses efforts sur la série The Last of Us, qui est désormais l’un de ses shows les plus populaires. Mais avec une sortie de crise qui se profile, la chaîne espère maintenant débuter la production de la saison 2 d’ici quelques semaines.