Accueil » Actualités » The Last of Us : Découvrez le tout premier teaser de la série HBO

Aujourd’hui, c’est le The Last of Us Day, et forcément, Naughty Dog ne pouvait pas passer à côté de cette occasion de nous parler de la série. Si on a eu droit à quelques images du tournage et à quelques secondes de vidéo il y a plusieurs semaines, cette série n’a jamais montré de vrai teaser ou une bande-annonce en bonne et due forme. Le studio profite de ce jour bien particulier pour dévoiler au monde le résultat de plusieurs mois de travail, avec un premier teaser pour la série The Last of Us de HBO.

Un teaser convaincant ?

Ne vous attendez pas à visionner un trailer qui vous expliquera les tenants et les aboutissants de cette adaptation. Cette vidéo a surtout pour but de nous montrer que l’ambiance du jeu vidéo a bien été retranscrite, et il faut dire que le tout est aidé par la musique de Gustavo Santaolalla qui reprend du service sur cette série après avoir composé les morceaux des deux jeux.

Pedro Pascal et Bella Ramsey, respectivement Joel et Ellie, nous montrent rapidement ce qu’ils savent faire tandis que le reste de ce teaser nous présente des passages qui feront forcément échos à nos souvenirs, comme la scène d’intro du jeu qui a été reproduite ici. Et c’est sans parler des claqueurs, qui ont visiblement bien été reproduits.

Le résultat semble donc être à la hauteur, mais il faudra encore attendre 2023 pour en être certain.