The Last of Us Part II : Une nouvelle édition du jeu a été mentionnée par le compositeur, un remaster en vue ?

Avec le report du jeu multijoueur, la licence The Last of Us n’aura pas pu fêter ses dix ans d’existence autrement que par le succès de son adaptation en série, qui a obtenu plus d’une vingtaine de nominations aux Emmy Awards. Naughty Dog a préféré prendre plus de temps avant d’en montrer davantage sur ce projet, et pour faire patienter les fans, l’une des solutions logiques serait de présenter une nouvelle version de The Last of Us Part II, qui n’a pas encore eu droit à une vraie version PS5, ni à une version PC.