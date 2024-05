The Last of Us : Les premières images de la saison 2 de la série nous montrent Joel et Ellie

Après une saison 1 très satisfaisante qui a permis au show de se hisser parmi les adaptations les plus réussies du marché (quand bien même le niveau n’était pas très haut), la série The Last of Us a entamé le tournage de sa deuxième saison qui adaptera les événements survenus dans le deuxième jeu de la saga. Autant dire que cette saison est très attendue en raison de passages marquants à redécouvrir, qui ne manqueront pas de surprendre celles et ceux qui ne connaissent The Last of Us que via cette série. En attendant de découvrir ces nouveaux épisodes, on a déjà droit à deux nouvelles images.