La nouvelle édition de Games Made in France démarre aujourd’hui, découvrez le programme rempli de jeux français à ne pas manquer

4 jours de célébration du jeu français

C’est ce jeudi 16 mai que la Games Made in France 2024 démarre officiellement, avec plusieurs journées de live durant lesquels plusieurs intervenants vont se relayer pour mettre en valeur les jeux présentés. De MisterMV à Ultia en passant par At0mium et Baghera Jones, vous retrouverez de nombreux streamers et streameuses qui vont s’attarder sur des dizaines de jeux français au cours du week-end.

Et côté line-up, il y a énormément de titres à ne pas manquer. Si l’on retrouvera quelques jeux connus et déjà disponibles comme Banishers: Ghosts of New Eden, Chants of Sennaar ou encore Terra Memoria, vous pourrez aussi avoir un nouvel aperçu des titres qui ne sont pas encore sortis à l’image de Dark Hours, 30 Birds, Pyrene et bien d’autres. Toute la sélection des jeux présentés cette année est disponible sur le site officiel de l’événement ou sur la page Steam dédiée, histoire de faire le plein de wishlists.

Demandez le programme

Vous pouvez voir ici le planning complet de cette édition de la Games Made in France 2024. Le lancement aura lieu aujourd’hui, le 16 mai à 17h30 sur la chaîne Twitch de MisterMV. Plusieurs jeux vont se relayer jusqu’à la clôture de l’événement ce dimanche 19 mai (ou plutôt très tôt le lundi matin).

Au-delà des jeux que vous verrez et des créateurs et créatrices qui partageront leur expérience, vous pourrez aussi apprendre à mieux connaître les associations (comme Women in Games, Afrogameuses) et les clusters (Game In, East Games…) qui permettent de faire vivre la scène française.

Et n’oubliez pas notre AG French Direct qui aura quant à lui lieu le 29 mai prochain, pour une deuxième dose de jeux français et francophones.