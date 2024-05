Honor of Kings : tout savoir sur le MOBA chinois avant son lancement officiel en Europe

Honor of Kings ≠ Arena of Valor

Annoncé il y a quelque temps, la version globale de Honor of Kings donne enfin des nouvelles. Précisons tout d’abord qu’il s’agit bien d’un portage pur et simple de la version chinoise, sachant qu’Arena of Valor était une version occidentale (modifiée et adaptée pour ce public). Bien que les développeurs aient souligné que les deux jeux restent des entités distinctes et encouragent les joueurs à essayer les deux MOBA pour choisir celui qui leur convient le mieux, on sent que Honor of Kings est le centre d’attention de Tencent.

Avec 100 millions de joueurs quotidiens et une place confortable parmi les jeux mobiles les plus rentables au monde, le titre a de quoi séduire le public occidental. Il peut également s’appuyer sur l’expérience et le contenu de la version chinoise. Honor of Kings se présente ainsi comme un AAA sur mobile, avec des graphismes et des effets de haute qualité, ainsi qu’une bande-son créée par des compositeurs renommés tels que Hans Zimmer, Joe Hisaishi et Howard Shore.

Qu’est-ce que Honor of Kings

Le gameplay d’Honor of Kings est similaire à celui de beaucoup de MOBA traditionnels comme League of Legends. Les joueurs choisissent des héros avec des capacités uniques et s’affrontent en équipes de cinq pour détruire la base adverse. Le champ de bataille est structuré autour de trois voies (« lanes »), chacune protégée par des tours défensives. Les joueurs doivent collaborer pour prendre le contrôle de la carte, éliminer les héros adverses, et accomplir des objectifs secondaires comme tuer des monstres neutres pour obtenir des ressources et des avantages tactiques.

Il également des modes de jeu pour s’affronter en 1 contre 1, en 3 contre 3 ou encore contre des bots. Pour le mode de jeu principal, la durée des partie est estimée à 15-20 minutes, ce qui est assez raisonnable lorsque l’on joue sur mobile (sur PC une partie de League of Legends durent généralement entre 30 et 50 minutes).

Combien de héros au lancement pour Honor of Kings ?

Actuellement, le jeu compte plus d’une centaine de héros jouables, répartis en cinq catégories : Combattant, Assassin, Mage, Tireur et Support. Pour le lancement en Europe, 85 héros seront disponibles. Comme pour la version chinoise, le MOBA proposera également des collaborations avec différentes licences telles que Saint Seiya, DC Comics, ou encore SNK.

Des précisions sur le modèle économique

Les développeurs ont bien insisté sur le fait que Honor of Kings n’est absolument pas un jeu pay-to-win. Les microtransactions concernent uniquement les éléments cosmétiques. Le déroulement des parties dépend exclusivement de votre talent.

Des ambitions élevées pour développer l’eSport

La sortie de Honor of Kings en Occident s’accompagne d’une volonté de développer sa scène eSport à l’international. Le jeu, qui est très proche de League of Legends de Riot Games, aspire à rivaliser avec ce dernier, dont la scène eSport est extrêmement dynamique, avec des championnats du monde très suivis. Honor of Kings s’engage à construire un écosystème eSport global, offrant un soutien compétitif aux joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels de haut niveau. Concrètement, cela se traduit par un investissement de 15 millions de dollars dans le domaine de l’eSport.

Où et quand se préinscrire ?

Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui sur le site officiel en attendant la sortie définitive. Pour vous inciter à le faire, Honor of Kings propose des récompenses à débloquer au lancement en fonction du nombre de préinscription :

Héros gratuit – Ying et son costume – Pour toute pré-inscription

Palier 1 – 500 diamants

Palier 2 – 2000 fragments d’arcane

Palier 3 – 5000 pierrétoiles

Palier 4 – 20 coupons pour essayer n’importe quel héros

En outre, à partir du 31 mai, tous les joueurs qui se sont préinscrits pourront participer à un tirage au sort et avoir une chance de gagner les prix suivants :