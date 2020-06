The Last of Us Part II subit un « review bombing » sur Metacritic

The Last of Us Part II est officiellement disponible sur PS4 depuis le 19 juin dernier, et comme bon nombre de gros titres très attendus, il n’échappe pas aux fans très en colère ou déçus. Une désapprobation qu’ils veulent montrer à tout prix.

La critique principale n’est pas forcément celle que l’on croit

Pour rappel, le « Review Bombing » est une pratique de plus en plus récurrente qui consiste à massivement mal noter un jeu sur des sites comme Metacritic ou des plateformes de jeux comme Steam. Tout ça dans le but de faire entendre une colère qui ne passera pas inaperçue.

Aucune licence n’est à l’abri, quel que soit sa popularité. Récemment nous avons eu entre autres Pokémon, Astral Chain, et même AI : The Somnium Files, il suffit d’une petite étincelle ou d’un « assaut » bien préparé pour mettre le feu aux poudres. Metacritic reste assez problématique dans la mesure où n’importe qui peut mettre une note à un jeu sans le posséder contrairement à Steam par exemple.

The Last of Us Part II est l’un de ces jeux enflammant les polémiques sur la toile depuis un long moment. Parmi les plus marquantes, on note la scène du baiser lesbien lors de l’E3 2018 qui a titillé certains joueurs conservateurs, les grosses fuites qui ont révélé des passages forts du scénario bien avant la sortie du jeu ou encore les histoires concernant le « crunch » au sein du studio Naughty Dog révélées par le site Kotaku. En ayant connaissance de cela, un « Review Bombing » était donc plus ou moins attendu.

En ayant pris le temps de lire pendant une bonne heure les nombreuses critiques négatives de Metacritic (qui donne une note presse de 95 et une note de 3.3 pour les utilisateurs), et pensant comme beaucoup que bon nombre d’entre elles seraient des « trolls » anti-LGBT, le ressenti est tout de même un peu plus mitigé. Certes, il y en a quand même malheureusement quelques-uns, mais force est de constater que la majeure partie des commentaires négatifs mettent surtout en avant « une histoire mal écrite, des nouveaux personnages insipides, et un traitement impardonnable vis à vis des anciens ».

Ces fans irrités reconnaissent tout de même souvent les qualités suivantes : les graphismes, les environnements, le sound-design, les musiques et les améliorations de gameplay (comme la customisation des armes). Dommage que ces avis négatifs argumentés soient suivis d’une note de 0 ou 1.

