The Last of Us Part I : Le remake PS5 lâche son trailer de lancement

Qu’on soit convaincu ou non par la nécessité de ce remake, on est obligé d’admettre que The Last of Us Part I sera l’un des gros jeux de cette rentrée. Naughty Dog nous avait prévenu qu’aucun retard ne serait à l’ordre du jeu pour le jeu depuis qu’il est passé gold, et on aurait pu parier qu’il aurait pu avoir sa place au sein de l’Opening Night Live. Mais PlayStation a décidé de se la jouer solo, et a attendu le premier jour de la Gamescom pour dévoiler le trailer de lancement du jeu.

Joel et Ellie reviennent la semaine prochaine

Si vous connaissez le jeu, ce trailer ne va sans doute rien vous apprendre, mais c’est une nouvelle fois l’occasion de découvrir le travail graphique effectué sur ce remake. Le tout nous est servi par un montage intense et efficace, avec quelques notes que l’on reconnaitrait entre mille, et qui viennent titiller notre nostalgie.

Pour rappel, cette nouvelle version va profiter de la puissance de PlayStation 5 pour complétement revoir les visuels, l’éclairage, les modèles de personnages, et même le gameplay, en ajoutant quelques petits bonus au passage pour rendre l’expérience encore meilleure.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.