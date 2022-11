Accueil » Actualités » The Last of Us : La série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey partage une première affiche

La série The Last of Us arrive maintenant dans un peu moins de deux mois, et la communication autour de cette dernière risque de s’accélérer grandement d’ici janvier 2023. Après avoir partagé son premier vrai trailer, qui nous laissait entrevoir une ambiance très proche de celle du jeu vidéo, la série a confirmé sa date de diffusion et est maintenant attendue au tournant, peut-être plus que n’importe quelle adaptation en développement. Voici maintenant que HBO nous donne un nouvel aperçu du show via une première affiche officielle.

Joel et Ellie se tapent l’affiche

Cette affiche, que vous pouvez voir ci-dessous, rend évidemment hommage à la jaquette du premier The Last of Us, en inversant la position d’Ellie et de Joel. Pedro Pascal et Bella Ramsey prennent ici la pose, pendant que l’on peut voir un aperçu des décors que le duo va traverser, qui font vraiment penser à ceux que l’on retrouve dans le jeu de Naughty Dog (et c’est déjà ça de gagné).

Pour rappel, cette série sera diffusée sur HBO Max dès le 15 janvier 2023 aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. On ignore encore ce qu’il en est pour la diffusion française, en espérant que OCS ou Amazon Prime Video se portent candidats pour distribuer la série chez nous.