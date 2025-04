La série The Last of Us est renouvelée pour une saison 3 avant même la diffusion de sa saison 2

Et on imagine que la saison 4 est déjà presque validée

Est-ce vraiment une surprise ? Après tout, HBO n’a pas besoin de savoir si cette saison 2 fonctionnera auprès du public pour savoir qu’une saison 3 coule de source. De plus, les créateurs du show et les dirigeants de la chaine parlent d’une saison 3 depuis longtemps, et même d’une saison 4 potentielle qui servirait de conclusion à la saga. Autant dire que le destin de The Last of Us à la télévision est déjà tout tracé.

Mais il fallait encore rendre les choses un peu plus officielles. Une saison 3 de la série est désormais bel et bien validée par HBO, comme le confirme le site Variety. Cette saison devrait en toute logique continuer d’adapter The Last of Us Part II, puisque la deuxième saison ne suffira sans doute pas à couvrir tous les événements de ce second jeu.

Pas encore de date de diffusion pour cette saison 3, mais puisqu’elle est déjà validée, la production ne devrait plus trop tarder avec un tournage qui va encore prendre quelques mois. Rendez-vous fin 2026, début 2027 ?