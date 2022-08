Accueil » Actualités » The Last Case of Benedict Fox nous montre un peu de gameplay

A l’occasion de la Gamescom, Rogue Games et Plot Twist publient un nouveau trailer de gameplay pour leur jeu d’action « lovecraftien » The Last Case of Benedict Fox (vous pouvez voir ou revoir le premier trailer du jeu).

Un metroidvania lovecraftien démoniaque

Comme le montre le trailer de gameplay, avec The Last Case of Benedict Fox, vous allez plonger dans un monde gothique rempli d’exploration, de puzzles, de plates-formes et de combats intenses. Une atmosphère à l’instar des écrits de H.P Lovecraft.

En 1925, à Boston, le détective autoproclamé Benedict Fox doit découvrir le destin d’une famille en errant dans un monde sombre et sinistre et en combattant le démon piégé dans son propre corps. Vous allez affronter un ordre occulte et des démons, explorer le royaume des arcanes et percer les secrets troublants d’une famille tragique.

The Last Case of Benedict Fox arrivera au printemps 2023 sur Xbox One, Xbox Series et PC.