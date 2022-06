Accueil » Actualités » The Last Case of Benedict Fox : le metroidvania lovecraftien s’annonce sur consoles Xbox et PC

Parmi les jeux dévoilés pour la première fois lors du Xbox Bethesda Showcase, nous avions l’intrigant The Last Case of Benedict Fox. Il s’agit d’un metroidvania se déroulant d’un univers très lovecraftien prévu pour l’année prochaine sur consoles Xbox et PC.

Une dernière affaire cauchemardesque

Le studio Rogue Games a présenté en trailer son tout nouveau jeu : The Last Case of Benedict Fox. Nous avons affaire à un metroidvania en 2D mêlant exploration, combats et plateformes dans un décor gothique. Le titre prend place en 1925 dans la ville de Boston, nous suivons le détective auto-proclamé, Benedict Fox, sur une affaire mystérieuse impliquant une famille qui l’est tout autant.

L’ambiance très sombre des lieux ne sera pas la seule menace puisque notre héros devra également se battre contre son démon intérieur qui ne manquera pas de se montrer tout au long de l’aventure.

Une atmosphère sombre mêlant un peu de cauchemars et de folie, notamment en explorant « les limbes », d’où la référence aux écrits de H.P Lovecraft. Les combats promettent d’être tout aussi effrayants puisque les développeurs ont lâché le terme « souls-like » pour décrire ces derniers. Heureusement, on pourra compter sur les interactions avec l’environnement et l’arsenal mis à notre disposition.

Il faut avouer que la direction artistique ne manque pas de cachet d’autant que le soft tournera en 4K et en 60 FPS.

The Last Case of Benedict Fox est attendu pour le printemps 2023 sur Xbox One, Xbox Series, et PC.