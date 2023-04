SNK donne des nouvelles de Fatal Fury, KOF 15 et les autres

SNK a profité de l’EVO Japan ce week-end pour diffuser une vidéo qui compile toutes les informations à propos de l’avenir de ses jeux de combat avec notamment les DLC de King of Fighters XV ou même de nouveaux personnages confirmés pour le prochain Fatal Fury, et évidemment du rollback.

SNK travaille furieusement

Commençons par le jeu qui n’est pas encore sorti et qui n’a même pas encore de titre officiel, le prochain Fatal Fury. Toujours pas d’image concrète mais on nous a ressorti le même dessin de ruelle, cette fois-ci de jour, et en y changeant le trio de personnages présents pour nous confirmer leur retour. Il s’agit de Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi.

Pour des informations plus précises concernant la sortie, il faudra encore être patients puisqu’à défaut de connaître les plateformes du jeu ou une première période de sortie, nous avons juste droit à une mise à jour de son statut qui passe donc de « développement approuvé » à « furieusement en développement », une expression qui devrait plaire au producteur d’Ark II.

Le point King of Fighters XV

L’actualité plus pressante de SNK est évidemment King of Fighters XV qui vient d’entrer dans sa saison 2 ce qui a permis de faire un point sur le roadmap des DLC. Après avoir rappelé la sortie imminente de Kim Kaphwan ce mardi 4 avril, on a eu droit aux premières images en jeu pour Sylvie Paula Paula mais surtout à l’annonce de Goenitz qui sera un personnage gratuit et n’entre donc pas dans les 6 personnages du Fighter Pass.

Le programme est donc le suivant, Kim Kaphwan la semaine prochaine, Sylvie Paula Paula, Goenitz et Najd cet été puis un personnage cet automne et un dernier cet hiver. Le crossplay a aussi été évoqué puisqu’il sera en bêta test ce printemps et comme c’était la période annoncée pour sa sortie, il est donc décalé à cet été puisqu’il est désormais placé entre Sylvie Paula Paula et Goenitz sur la roadmap.

Le rollback ! Le rollback !

Restons sur KOF avec cette fois-ci le 13ème épisode puisqu’il va revenir sous la forme de The King of Fighters XIII Global Match. Ce portage arrivera sur PlayStation 4 et Switch avec un online revu et surtout un netcode basé sur le rollback. Pas de date de sortie annoncée pour l’instant mais il y aura une bêta ouverte cet été.

Et puisqu’on parle de rollback, terminons avec Samurai Shodown puisque SNK rappelle une fois de plus que cette technologie arrivera ce printemps sur les versions PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Désolé la Switch qui n’aura donc pas, comme convenu, droit au nouveau online, et à la PS5 qui n’aura pas de version native du jeu pour l’instant.