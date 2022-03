The House of the Dead: Remake sortira le 7 avril sur Nintendo Switch

Annoncé en avril 2021, The House of the Dead: Remake a complètement disparu des radars pendant quasiment un an. Bonne nouvelle, le jeu développé par MegaPixel Studio et édité par Forever Entertainment a refait surface il y a quelques heures avec un trailer fixant sa date de sortie au 7 avril prochain uniquement au format dématérialisé sur Nintendo Switch. Les précommandes ouvriront le 31 mars.

La maison de la Mort est prête à rouvrir ses portes

Tarifée à 24,99€ sur l’eShop selon Gematsu, cette version du rail-shooter commercialisé sur bornes d’arcade puis sur SEGA Saturn et PC dans la seconde moitié des années 90 bénéficiera notamment d’une refonte graphique et de contrôles modernisés tout en restant le plus fidèle possible au gameplay de l’époque. Elle embarquera aussi de la coopération locale à deux en écran splitté, différentes fins ainsi qu’un mode photo.

Rendez-vous dans environ un mois pour poser les mains sur The House of the Dead: Remake.