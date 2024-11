The House of the Dead va à nouveau être adapté au cinéma, cette fois-ci par le réalisateur des films Resident Evil

Si le nom de Paul W.S. Anderson vous dit quelque chose, c’est sans doute parce qu’il est rattaché à une autre célèbre franchise de jeux vidéo adaptée sur grand écran, à savoir Resident Evil. C’est à lui que l’on doit les différents films mettant en avant Milla Jovovich, mais aussi d’autres films à la qualité très discutables comme Monster Hunter ou Pompéi. Un C.V. qui a de quoi faire déprimer, mais à côté de celui d’Uwe Boll, le réalisateur du premier film The House of the Dead, on essaye de relativiser tant bien que mal même si l’on sait à quoi s’attendre.

Deadline nous apprend qu’Anderson a été choisi pour écrire et réaliser cette nouvelle adaptation du rail-shooter horrifique, qui sera basée sur le troisième épisode de la saga. Voici ce qu’en dit le réalisateur :

« C’est différent de ce que nous avons fait avec Resident Evil, où il y avait beaucoup de pièges, d’énigmes et de choses à résoudre. House of the Dead est au fond un jeu de tir léger, donc il vous plonge directement au cœur de l’action. Je vais faire un film qui reflète cette approche et se déroule en temps réel, entraînant le public directement dans l’action. Il ne sera pas encombré de tout un tas d’histoires de fond qui pourraient exclure les gens qui ne connaissent rien à House of the Dead. Tout le monde sera sur la même longueur d’onde. Tout le monde sera aspiré directement dans l’action et en apprendra davantage sur les personnages et l’intrigue, car ils ont 90 minutes pour s’échapper de la maison hantée la plus extrême dans laquelle vous ayez jamais été. »