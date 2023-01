Accueil » Actualités » The House of the Dead : Remake bientôt disponible sur PlayStation 5

Mythique série de Rail Shooter de SEGA, The House of the Dead offrait à ses fans un remake de son tout premier volet, il y a quelques mois, sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Plutôt mal accueilli par la critique, notamment dans nos colonnes, le titre persévère malgré tout, s’offrant une parution sur Xbox Series X|S en septembre dernier, et sur PlayStation 5 dans quelques jours à peine.

The House of the Dead Remake bientôt autant porté que Skyrim ?

Disponible depuis le mois d’avril dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (ou encore sur Stadia, mais est-ce nécessaire de le préciser ?), The House of the Dead Remake n’a pas tardé à trouver une date pour sa mise à jour nouvelle génération. C’est la Xbox Séries X|S qui ouvra le bal en septembre dernier.

Il fallait s’y attendre, après la dernière née de la gamme Microsoft, c’est au tour de celle de Sony de s’offrir le dernier volet en date de la série de SEGA. Ainsi, The House of the Dead Remake annonce tout juste son arrivée sur PlayStation 5, via ce court trailer, qui nous apprend par ailleurs sa date de sortie toute proche.

Pour les intéressés ayant la chance de posséder une PlayStation 5, rendez-vous le vendredi 20 janvier sur le PS Store (pas de version physique d’annoncée) pour découvrir The House of the Dead Remake. Par ailleurs, aucune information n’étant donnée à ce sujet, on imagine que cette édition sera proposée au même tarif que les autres, à savoir 24,99 euros.

Pour ceux à qui la série manque, et nous ne doutons pas qu’ils sont nombreux, rappelons que nous lui consacrions une chronique du dimanche il y a quelques temps. L’occasion d’aborder la déception ressentie au contact de ce remake, mais aussi l’espoir se tarissant d’en voir un nouvel épisode convaincant un jour.