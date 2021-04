The House of the Dead Remake annoncé sur Nintendo Switch

Après nous avoir proposé un remake de Panzer Dragoon, l’éditeur Forever Entertainment se rapproche du développeur Megapixel Studio pour s’atteler à un autre titre sorti dans les années 90 : The House of the Dead. Les développeurs ont profité de l’Indie World diffusé cette semaine pour nous officialiser un remake.

De l’arcade à la Nintendo Switch

Il y a deux ans, Forever Entertainment avait signé un accord avec Sega pour développer des remakes pour les deux premiers The House of the Dead. C’est maintenant officiel pour le premier opus puisque l’on a droit à une première bande-annonce et quelques images qui nous permettent d’apprécier le travail effectué sur ce titre sorti en 1996 sur bornes d’arcade puis en 1998 sur Saturn et PC.

Si l’on n’a pas encore de date de sortie, The House of the Dead Remake arrive bien sur Nintendo Switch. Il devrait être aussi disponible sur d’autres supports plus tard, sans précisions pour l’instant. On y retrouvera le rail-shooter d’origine, avec bien sûr, un plus bel enrobage graphique et un gameplay modernisé. Il sera possible de découvrir plusieurs fins et d’y jouer en solo ou à deux joueurs.