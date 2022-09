Accueil » Actualités » The House of the Dead Remake aura bientôt droit à une version Xbox Series X|S

Disponible depuis le mois d’avril sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et même PC, The House of the Dead Remake ne semblait pas avoir pour ambition de s’attaquer aux consoles de nouvelle génération. La vidéo du jour vient pourtant nous confirmer qu’une version destinée à la Xbox Series X et sa petite sœur la Series S verra bientôt le jour. C’est même un euphémisme, puisque la sortie est prévue pour cette semaine !

A-t-on vraiment besoin d’une version nouvelle gen ?

Testé dans nos colonnes au début de l’été, The House of the Dead Remake s’est révélé plutôt décevant. La faute à une réalisation graphique peu ragoutante, un gameplay perfectible, et un contenu rachitique. Qu’à cela ne tienne, au moins le premier point sera-t-il, peut-être, corrigé par ce portage à destination des Xbox Series X|S. Du moins, l’espoir demeure permis, bien que le résultat soit prévisible.

Au rayon des nouveautés, on nous promet des performances améliorées, sans nous préciser leur teneur exacte. Il va donc falloir patienter jusqu’au 23 septembre, date de sortie de cette version nouvelle génération. Le titre sera disponible en version physique contre une quarantaine d’euros, soit le même prix que sur PS4. Sa version dématérialisée sera quant à elle proposée 24,99 euros.

Rendez-vous dans deux petits jours pour découvrir ce que la version Xbox Series X|S de The House of the Dead Remake a dans le ventre.