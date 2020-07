The Gunk : les créateurs de SteamWorld dévoilent leur nouveau titre

Les créateurs de la série SteamWorld ont pris la parole lors du Xbox Games Showcase d’aujourd’hui afin de nous présenter leur nouveau titre, en 3D cette fois, nommé The Gunk. C’est au travers d’un petit trailer que nous découvrons les premières images du jeu.

Découvrez les mystères d’une planète oubliée

The Gunk nous embarque dans une aventure complètement inédite, dans un monde vaste et rempli de créatures terrifiantes. Le but de notre héroïne va être de découvrir les mystères d’une planète oubliée et tenter de la sauver d’un parasite qui l’infecte par la même occasion. Pour ce faire, il faudra résoudre tout un tas d’énigmes et affronter les espèces aliens qui vous barreront le chemin.

The Gunk sera disponible en automne 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et PC (via le Microsoft Store).