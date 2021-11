The Gunk : l’exclusivité Xbox trouve sa date de sortie dans un nouveau trailer

Annoncé il y a plus d’un an lors d’un Xbox Games Showcase réussi, The Gunk, par les créateurs de la série SteamWorld a profité de l’événement Thunderful World pour dévoiler un nouveau trailer et annoncer sa date de sortie définitive. Sortez vos agendas, l’attente sera courte.

The Gunk débarque le 16 décembre en exclusivité Xbox

Dans le nouveau trailer publié par Xbox hier, l’actrice Fiona Nova interprétant le rôle de Rani, l’une des expéditrices du duo d’aventuriers nous en dit un peu plus sur ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure développée par Thunderful Games, anciennement connu sous le nom Images & Form Games.

D’abord programmé pour le 21 septembre dernier, The Gunk s’était vu repoussé à décembre sans date précise. C’est désormais chose faite avec cette vidéo annonçant la sortie du jeu sur PC via le Microsoft Store, Xbox One, Xbox Series X|S pour le 16 décembre prochain. A noter que le jeu sortira également Day One dans le Xbox Game Pass. Il s’agit ainsi d’une exclusivité totale à l’écosystème Xbox. A noter qu’il tournera en 30FPS sur Xbox One et en 60FPS et jusqu’en 4K sur les autres plateformes.

Pour rappel, The Gunk nous racontera l’histoire d’une équipe d’expédition atterrissant sur une planète inconnue rongée par la présence d’un parasite toxique où vous attendent énigmes et aliens hostiles. Armés de votre aspirateur, il va voir falloir guérir cette planète dans cette épopée prenant la forme d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne et à la direction artistique qui risque de séduire bon nombre de joueurs et joueuses.