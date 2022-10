Accueil » Actualités » The First Descendant : L’action-RPG shooter dévoile une jolie cinématique pour nous présenter son histoire

The First Descendant a eu un petit contretemps en décalant le début de sa phase de bêta, mais le titre de Nexon Games est maintenant prêt pour que le public puisse le prendre en main pour la première fois. Ce free-to-play a récemment présenté quelques images à l’occasion d’un trailer rythmé et riche en action, mais aujourd’hui, la dernière bande-annonce calme un peu les choses pour prendre le temps de nous raconter dans quoi l’on s’embarque.

L’univers du jeu se présente

Si on imagine que l’on jouera surtout au titre pour son aspect shooter et action-RPG en coopération, Nexon Games nous introduit ici l’univers de The First Descendant en vidéo.

Cette cinématique nous raconte donc comment les humains ont perdu une guerre face aux Vulgus, des êtres venus d’une autre planète, ce qui a entraîné une quasi-extinction. L’espoir renait aujourd’hui grâce aux nouveaux pouvoirs des Descendants, mais s’ils ont maintenant les moyens de lutter, les humains doivent faire face au chef des Vulgus, le terrible Karel. Un récit somme toute classique qui servira donc d’excuse pour décimer des aliens par milliers.

The First Descendant est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment.