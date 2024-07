The First Descendant : À quelle heure le looter-shooter de Nexon sera-t-il disponible ?

Quelle est l’heure de sortie pour The First Descendant ?

On préfère vous prévenir, pas besoin de faire une nuit blanche pour attendre The First Descendant. Le free-to-play sera bien disponible dès le 2 juillet prochain, c’est-à-dire demain au moment où l’on écrit ces lignes, mais certainement pas à minuit pile. Du moins en France.

Nexon a publié une carte du monde qui permet de faire le point sur l’heure à laquelle son jeu sera lancé dans chaque fuseau horaire. Si vous résidez en France ou que vous êtes sur le fuseau de Paris, vous pourrez donc jouer à The First Descendant dès le 2 juillet à 9 heures du matin sur PC et les consoles PlayStation et Xbox.

Bien entendu, ça, c’est sans compter les éventuels soucis de serveurs au lancement qui sont plus que probables, comme pour à peu près tous les lancements de free-to-play du genre ces dernières années. Mais si vous avez un peu de chance, dès demain 9 heures, vous pourrez découvrir ce TPS atypique très orienté sur le PvE et la coopération, avec différents personnages à manier. On a pu y jouer en avance et on vous donne rendez-vous très prochainement sur le site (dans quelques heures) pour vous donner un dernier avis sur le jeu avant sa sortie.