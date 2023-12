The Finals : Notre verdict avant sa sortie imminente

Touche Pas à Mon Pognon

The Finals est un FPS en free to play développé par Embark Studios, studio également derrière ARC Raiders et dont le groupe coréen Nexon a massivement investi dedans. Vous en avez peut-être entendu parler récemment suite à la polémique autour de Dave the Diver. Ce jeu, conçu par d’anciens membres du studio DICE, responsables de la série Battlefield, a de grandes ambitions. Il se distingue d’abord par son cadre unique : un jeu télévisé de combat virtuel, avec des foules holographiques et des commentaires en direct.

Imaginé comme un Colisée des temps modernes, The Finals se joue exclusivement en équipes de trois. Le mode de jeu principal, incluant des parties classées compétitives, vous invite à collecter le plus d’argent possible en accomplissant des objectifs comme l’ouverture de coffres et leur transport vers des emplacements désignés. L’équipe atteignant la première la somme requise remporte la partie.

Bien que le concept s’apparente à une version revisitée de la capture et défense de drapeau, « The Finals » n’innove pas radicalement dans l’univers des FPS. Cependant, le jeu apporte une touche d’originalité dans son exécution, le gunplay et certains choix de design. Il ne s’adresse peut-être pas à un public aussi large que Call of Duty ou Apex Legends, mais il devrait séduire les amateurs en quête de nouvelles expériences compétitives et d’un jeu d’équipe plus élaboré.

Pour les habitués des FPS traditionnels, The Finals peut bouleverser vos habitudes et votre perception du genre, que ce soit de manière positive ou négative. Le jeu en équipe est primordial, à tel point qu’il est presque impossible de briller individuellement dans une partie normale, contrairement à un jeu comme Apex Legends. Les exploits en 1 contre 3, grâce à une bonne arme et des déplacements astucieux, sont peu probables. Avec un seul type d’arme et trois gadgets dans votre arsenal, des chargeurs limités, des barres de vie élevées et le chaos constant causé par la présence de plusieurs équipes, il est quasiment impossible d’enchaîner les tueries en solo, même pour les joueurs les plus doués.

Les décors au cœur de l’expérience

Ainsi, en ce qui concerne les sensations de tir, il ne faut pas s’attendre à un gunplay ultra nerveux avec The Finals. Cependant, là où le jeu parvient à briller, c’est dans son gameplay émergent, notamment grâce aux décors destructibles. Il convient de préciser que, parmi la poignée de cartes que nous avons testées, toutes offrent une grande verticalité et des éléments destructibles. Cette destructibilité est toutefois nuancée, car elle nécessite un ciblage intentionnel, les développeurs ayant évité de rendre les décors trop fragiles, comme des châteaux de cartes.

Grâce à une combinaison judicieuse de gadgets et de jeu d’équipe, il est possible de manipuler l’environnement pour défendre une position ou orchestrer un assaut réfléchi. Cette liberté d’action confère une intensité notable aux parties. Cependant, le revers de la médaille est la tendance à des affrontements chaotiques, rendant les matchs souvent imprévisibles.

Il y a même des évènements aléatoires qui viennent perturber les parties et nous obligent à nous adapter en permanence avec des chutes de météorites ou des destructions accrues pendant un certain temps. Du point de vue du joueur occasionnel cherchant à s’amuser, le jeu présente une certaine complexité. Néanmoins, The Finals recèle un potentiel eSport significatif, impliquant une connaissance approfondie des cartes et l’élaboration de stratégies méticuleuses.

On regrette tout de même l’absence d’un tutoriel plus poussé qui nous mettrait dans certaines situations types (on nous explique uniquement comme récupérer un coffre et de l’argent). Par exemple, l’utilisation de la grenade glue, un outil polyvalent permettant de créer des murs de couverture ou des structures pour grimper, mériterait d’être mieux expliquée.

Le contenu du jeu semble également limité pour un titre de ce calibre. Bien qu’Embark Studios semble privilégier son mode de jeu principal, davantage d’armes ou de modes de jeu auraient été appréciés. Le nouveau mode « Pluie de Pièces » est un ajout intéressant, offrant une expérience similaire à un match à mort par équipe, avec des pièces à récolter non seulement dans des coffres, mais aussi en éliminant des adversaires. Toutefois, le chaos que l’on a évoqué est encore plus présent.

The Finals Countdown

Même si un manque d’équipement et d’armes a été souligné par rapport aux standards actuels, The Finals permet de personnaliser son style de jeu avec des personnages de différents types : léger, moyen ou lourd. Chaque classe possède ses propres armes, mouvements et capacités, influençant la vitesse de déplacement et le rôle au sein de l’équipe. Les classes légères sont agiles, favorisant les mitraillettes et l’invisibilité, tandis que les moyennes offrent un équilibre entre offensive et défensive, avec un accès aux fusils d’assaut et aux fusils à pompe. Les classes lourdes, semblables à des tanks, sont armées d’un marteau, de mitrailleuses lourdes et d’engins explosifs.

Un autre point sujet à débat concerne le système de mort, qui peut être extrêmement punitif. Les joueurs tués se transforment en statues, que leurs coéquipiers doivent transporter pour les réanimer. La réapparition manuelle est longue et consomme des pièces de réapparition très limitées. Cela rend difficile l’élimination d’un ennemi, et les affrontements souvent chaotiques peuvent rendre ce mécanisme frustrant.

Concernant le modèle économique, rien à signaler pour le moment, on reste sur un modèle ultra standard à base de cosmétiques payants et d’une monnaie gagné en jeu servant à acheter de nouveaux accessoires et de nouvelles armes. Si comme nous vous aviez eu des problèmes de performances durant notre toute première approche avec le jeu, sachez que le FPS tourne désormais comme un charme sur PC (notre configuration : AMD Ryzen 5 2600 3.40 GHz, 16 Go RAM DDR4, AMD Radeon RX 6700 XT). On ne sera toutefois pas aussi catégorique en ce qui concerne les soucis de serveurs qu’il faudra observer attentivement le jour du lancement. Impossible de juger pleinement ce point lors de cette évènement organisé pour la presse et les influenceurs.

Malgré des affrontements souvent brouillons et un petit manque de contenu au lancement, The Finals recèle un véritable potentiel compétitif en faisant des choix difficiles, mais qui lui permettent de se démarquer de la masse. Exclusivement reversé à des joueurs qui recherchent un FPS pour exploiter au mieux le jeu en équipe, ses joutes à base d’attaque et de défense, le tout dans des environnements destructibles qui peuvent changer la donne à tout moment, donnent de très bonne sensations et une certaine fraicheur. Il demande tout de même un certain temps d’adaptation pour ne pas être perdu à chaque action.