Test Call of Duty : Modern Warfare III – Il aurait peut-être dû ne rester qu’un DLC…

Sorti ce vendredi 10 novembre 2023 sur tous les supports sauf la Nintendo Switch, Call of Duty: Modern Warfare III vient se glisser pour les fêtes de fin d’année avec pour l’ambition de faire aussi bien, voir mieux, que sa version d’origine. Malheureusement, Activision Blizzard aurait sûrement dû laisser ce Modern Warfare 3 au stade de gros DLC du deuxième opus, ou tout bonnement l’appeler, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remake…

Conditions de Test : Nous avons joué pendant environ une trentaine d’heures afin de finir la campagne solo, jouer au nouveau mode Zombies, et atteindre le rang 49 en multijoueur, le tout, à partir d’une version PlayStation 5 envoyée par l’éditeur.

Une campagne Leader Price

Call of Duty: Modern Warfare 3 fait suite à l’incroyable campagne solo de Modern Warfare 2 sortie l’année dernière. On y retrouve notre équipe de la Task Force 141 composée des mythiques, Ghost, Soap, Gaz, et bien évidement du Captain Price. Notre iconique escouade va devoir affronter l’impitoyable russe, Vladimir Makarov, qui comme son sosie de 2008, veut mettre le monde à feu et à sang.

La campagne de ce MW3 est toujours autant cinématographique que ses prédécesseurs, mais avec des défauts en plus. En effet, la durée de vie du mode solo est d’environ 4h/4h30 pour voir le générique de fin ce qui en fait la campagne Call of Duty la plus courte. Cependant, le soft est toujours aussi beau graphiquement, et du côté de la technique nous n’avons pas eu de problèmes.

Ensuite, cette campagne est composée de missions dites « ouvertes » qui implémentent des mécaniques de gameplay provenant du mode Warzone, comme la possibilité d’ouvrir des coffres, changer d’arsenal dans les colis, et se mettre des plaques d’armures. Malheureusement, ces missions, bien qu’innovantes, ralentissent l’action et rendent la campagne moins spectaculaire qu’avant.

Si vous désirez en apprendre plus sur la campagne solo de ce Call of Duty: Modern Warfare 3, nous ne pouvons que vous conseiller de lire notre article complet dédié à cette dernière.

La nostalgie au rendez-vous

Call of Duty: MW3 s’en sort relativement bien du côté de son multi, mais ce dernier peut remercier la nostalgie qui lui permet de sauver son honneur. Cela dit, le feeling des armes est excellent et le gameplay est supérieur à MW2 sur bien des points dont le time to kill, le HUD, et même les maps avec une feature qui revient pour le plaisir de toutes et tous, le traditionnel “map vote”.

En même temps, cela n’est pas si compliqué d’avoir de bonnes cartes vu que celles-ci sont uniquement tirées du premier Modern Warfare 2 sorti en 2008. Cependant, quitte à faire dans la nostalgie, il aurait été judicieux de prendre uniquement les bonnes cartes de MW2 au lieu de toutes les prendre bêtement, même les mauvaises.

En effet, avec le nouveau moteur et les nouveaux déplacements modernisés par le reboot de Modern Warfare, certaines cartes deviennent encore plus horribles qu’il y a quinze ans. Par exemple, Favela était déjà compliquée avec toutes ses fenêtres et les campeurs sur les toits, mais avec la possibilité de s’accrocher partout et de grimper où bon nous semble, on se retrouve avec des ennemis postés absolument sur tous les coins possibles et imaginables.

Au final, nous avons plus l’impression de jouer à un Modern Warfare 2 Remake, qu’à un nouveau Modern Warfare 3, car on ne retrouve rien de ce qui pourrait faire un reboot de MW3. Cela aurait été intéressant d’avoir, par exemple, Dome, Hardhat, ou Resistance qui sont des cartes mythiques du premier, et de revenir sur un menu simplifié car c’est toujours autant brouillon.

Un gameplay étonnamment meilleur que MW2

Même si avec nos dires nous ne paraissons pas convaincus par cette nouvelle proposition, il y a un point qui nous a étonnés lors de nos différentes parties, c’est l’envie de revenir régulièrement faire de longues sessions, comme à l’ancienne époque de Call of Duty. C’est un sentiment que nous avions perdu depuis fort longtemps.

Nul doute, que ce ressenti est grandement aidé par les cartes de MW2, mais à notre grande surprise le gameplay est vraiment bon sur ce Modern Warfare 3, hormis quelques points négatifs dont on se serait bien passé.

Par exemple, il y a des défis quotidiens pour débloquer de nouvelles armes, équipements, accessoires à partir du niveau 25. Or, selon notre ressenti, l’idée est mauvaise. Bien qu’elle force les joueurs et joueuses à revenir tous les jours, elle enlève surtout le côté satisfaisant de débloquer de nouvelles armes en montant en niveau.

Ensuite, pour celles et ceux qui adorent le sniper, ce dernier est honteux et c’est probablement le fusil de précision avec le temps de visée et un tressaillement des plus élevés de la licence. Le pire dans tout cela, est qu’il n’y a qu’un seul nouveau sniper à verrou ce qui est vraiment maigre pour les personnes qui aiment ce type de gameplay.

Heureusement que nous avons également les armes de MW2 de disponibles, car sinon on on aurait le droit à l’arsenal le plus pauvre de la série. Cependant, cela prouve une nouvelle fois que l’ambition n’est pas présente pour ce nouvel opus et continue de nous faire ressentir le côté DLC du soft.

Le pire mode Zombies de la licence ?

Grande première pour un Modern Warfare, l’arrivée du mode Zombies, le mode de jeu le plus emblématique de la licence qui a fait son apparition avec le cultissime Call of Duty World at War de Treyarch.

Cette année, Treyarch, qui s’occupe du mode Zombies de MW3, tente une nouvelle approche pour son mode phare, à base d’open world. Mais malheureusement nous ne retrouvons pas la même saveur, et nous avons le sentiment d’une feature rapidement ajoutée pour avoir du contenu sur le titre, afin de justifier la vente au prix fort.

Concrètement, les joueurs et joueuses qui se sont essayé au mode DMZ de Modern Warfare 2 ne seront pas dépaysés, car c’est la même construction à base de largage sur la future map de Warzone, Urzikstan. Avec un arsenal déjà en notre possession ou aucun équipement, il faut accomplir des contrats, et s’extraire pour garder les armes acquises et ainsi pouvoir les utiliser pour la prochaine partie.

Cependant, ici, nous sommes uniquement sur du PvE, il n’y a pas de joueurs contre joueurs, mais plusieurs escouades sont larguées sur la carte afin de vaincre des hordes de zombies en suivant les directives des différents contrats et des missions des différents actes de l’histoire.

Sur le papier cela semble prometteur avec la présence des éléments principaux du mode Zombies, comme les armes sur les murs, la boîte mystère, les atouts, les bonus comme « mort instantanée » ou bien encore, le cultissime Pack-A-Punch qui améliore nos armes. En plus de tout cela on retrouve des nouveautés comme les différents points d’intérêts présent sur la carte, et les zones classées par rang de difficulté.

Malheureusement la formule peine à satisfaire, car on ne retrouve pas l’âme du mode Zombies de Treyarch, et on a juste l’impression d’un skin du DMZ de MW2 sorti l’année dernière, avec des hordes de zombies et du PvE à la programmation. Ce qui nous fait regretter les iconiques manches qui sont l’essence même de ce mode.