The Expanse : Le prochain jeu narratif de Telltale part faire un tour dans l’espace avec un nouveau trailer

Après une première fin de vie difficile, Telltale Games est de retour d’entre les morts avec deux projets ambitieux, à savoir la suite de The Wolf Among Us et l’adaptation de la série de science-fiction The Expanse. Pour cette dernière, le studio est aidé par Deck Nine, qui a lui aussi fait ses armes sur le genre du jeu narratif avec la série Life is Strange. Le projet s’est fait plutôt discret ces derniers mois mais les deux studios semblent enfin prêts à nous en montrer plus, comme on peut le voir avec un nouveau trailer de gameplay diffusé ce week-end lors de l’IGN Fan Fest.

Du Telltale pur jus ?

Le gameplay des jeux Telltale n’a jamais été vraiment mis en avant mais ce jeu d’aventure promet de donner une place un peu plus importante à l’exploration, même si les choix seront encore une fois au coeur de l’expérience, que ce soit dans les différents dialogues ou dans les actions à effectuer.

Le jeu promet de nous transporter à travers des décors lugubres et froids qui ne sont pas sans rappeler quelques survival-horror de ces dernières années, et on espère maintenant que l’esprit de la série sera vraiment respecté.

The Expanse: A Telltale Series n’a toujours pas de date de sortie à nous communiquer, mais il devrait arriver dans le courant de l’année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.