La Commission Européenne valide le rachat de ZeniMax (Bethesda) par Microsoft

La rachat de la société ZeniMax, et donc Bethesda, par Microsoft a fait grand bruit lors de son annonce, mais il fallait encore qu’il soit approuvé par la Commission Européenne qui devait décider si oui ou non une telle transaction était valide. Le verdict a été rendu très récemment, et Microsoft peut désormais pousser un gros soupir de soulagement.

Le rachat est bientôt effectif

Le rachat avait peu de chances de ne pas être accepté, mais la Commission Européenne aurait pu demander plus de temps afin d’enquêter plus précisément sur le dossier. Heureusement pour Microsoft, cela a été validé ces derniers jours, puisque ce rachat « ne cause aucun doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché » selon la Commission Européenne, comme cela a été relayé par The Verge.

Avec cette validation, le rachat pourrait donc être effectif d’ici peu de temps, et le constructeur pourrait enfin préciser ses futurs plans avec tous les nouveaux studios qui viennent grossir les rangs de Microsoft.

Pour rappel, Bethesda va être accueillie au sein de la société Vault, récemment créée par Microsoft afin de la fusionner avec ZeniMax. On attend maintenant de savoir si un événement Microsoft va bien avoir lieu en fin de mois, comme les rumeurs le laissaient entendre.