The Elder Scrolls VI : Todd Howard aurait voulu sortir le jeu plus tôt

Aujourd’hui considéré comme une arlésienne, The Elder Scrolls VI fait l’objet d’une grande attente, tandis que Bethesda s’évertue à ressortir une nouvelle fois The Elder Scrolls V: Skyrim pour fêter les dix ans du jeu. Interviewé par IGN pour connaître l’avenir de Bethesda, Todd Howard a eu quelques petits mots sur ce sixième épisode tant attendu, où il précise que ce temps d’attente n’est effectivement pas ce qui était souhaité au départ.

La route est encore longue

The Elder Scrolls VI est sans aucun doute un jeu qui a été annoncé trop tôt, et qui arrive trop tard. C’est en tout cas ce que reconnait le directeur de Bethesda, tout en expliquant pourquoi le jeu n’arrivera pas avant encore quelques longues années, notamment à cause de Starfield :

« Nous avions envie de faire quelque chose comme Starfield. Nous voulions faire autre chose depuis longtemps et jouer dans un nouvel univers. Eh bien, si ce n’est pas maintenant, […] quand ? Et c’était comme si si nous ne le faisions pas maintenant, le moment ne pourrait jamais être le bon. Et nous nous sentions plutôt bien avec Elder Scrolls en tant que franchise, en particulier avec Elder Scrolls Online, donc c’était maintenant le moment où nous pouvions faire Starfield. Cela étant dit, tout prend plus de temps que nous le souhaitions, mais nous voulons nous assurer que tout se passe bien. »

Faire les choses bien est donc la priorité pour Bethesda, plutôt que de se précipiter vers la sortie de ces jeux. La patience est donc de mise pour ce The Elder Scrolls VI, mais ça, on le savait déjà.