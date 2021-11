Bethesda indique le prix pour l’achat et l’upgrade de Skyrim: Anniversary Edition

Afin de fêter le dixième anniversaire du jeu, Bethesda va sortir une énième version de Skyrim dès le 11 novembre, qui sera baptisée Skyrim: Anniversary Edition. Cette nouvelle version introduira du contenu supplémentaire, et cela veut donc dire que forcément, même si vous possédez le jeu, il faudra repasser à la caisse ici. Et on sait maintenant combien il faudra payer pour obtenir les ajouts de cette édition.

L’upgrade visuelle est gratuite, mais pas le reste

Tout d’abord, si c’est la première fois que vous achetez le jeu, vous pourrez trouver Skyrim: Anniversary Edition au prix de 54,99 €, tout de même. Cependant, si vous avez déjà en votre possession la Special Edition de Skyrim, la mise à niveau sera moins chère (mais pas gratuite voyons).

Pour passer de la Special Edition à l’Anniversary Edition, il faudra donc débourser 19,99 €. Pour rappel, cette version introduira des éléments en plus comme la pêche, et de nombreux mods sélectionnés contenant des quêtes, des objets et des ennemis supplémentaires.

Cependant, si vous ne voulez rien de tout cela, et que vous souhaitez simplement profiter de votre Special Edition sur next-gen pour avoir droit à des temps de chargements plus rapides et des visuels améliorés, la mise à niveau next-gen sera disponible gratuitement. Vous n’aurez simplement pas accès au contenu de l’Anniversary Edition.