The Elder Scrolls Online : les versions PS5 et Xbox Series sortiront finalement un peu plus tard

The Elder Scrolls Online aura bientôt droit à un nouveau chapitre et ZeniMax en a évidemment profité pour caler les versions nouvelles générations du MMO à la même date, cependant un petit imprévu vient perturber les plans. C’est seulement l’histoire d’une dizaine de jours supplémentaires.

Les portes de l’optimisation s’ouvriront plus tard

La date de sortie de l'optimisation sur consoles de nouvelle génération de The Elder Scrolls Online est à présent fixée au 15 juin.https://t.co/PzMlBd6uzF pic.twitter.com/0mmnGkSkgZ — ElderScrollsOnlineFR (@TESOnline_fr) May 24, 2021

Initialement prévue pour le 8 juin prochain, la version « next-gen » du MMORPG The Elder Scolls Online arrivera finalement le 15 juin prochain. Le 8 juin marque également la sortie du chapitre Blackwood sur consoles PS4 et Xbox One. Le studio préfère cependant être prudent en ne voulant pas sortir deux gros blocs d’un seul coup. On imagine qu’entre les potentiels soucis que pourraient rencontrer le nouveau chapitre après la mise à jour, et la version optimisée, cela ferait trop d’un coup à gérer pour les développeurs.

Précisons que Blackwood est toujours prévu le 1er juin pour les joueurs PC. Nous avons d’ailleurs eu l’opportunité de l’essayer il y a quelque temps. En plus d’un nouveau scénario, et de nouveaux évènements, il ajoutera de nouvelles fonctionnalités comme un système de compagnons qui vous prêteront main forte durant vos aventures en solitaire.

Pour récapituler :

Blackwood sortira le 1er juin sur PC et le 8 juin sur PS4 et Xbox One.

Les versions PS5 et Xbox Series X|S de The Elder Scrolls Online sortiront le 15 juin prochain.

L’optimisation sera gratuite si vous possédez déjà le jeu et offrira de nombreux avantages comme du 60 FPS en mode performance, de la 4K en mode fidélité (30 FPS avec ce mode), une meilleure distance d’affichage ou encore des temps chargements plus courts.