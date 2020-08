The Elder Scrolls Online et DOOM Eternal auront une version PS5 et Xbox Series X

Alors que les consoles de nouvelles génération devraient débarquer dans quelques mois, la communication autour des jeux déjà sorti mais potentiellement compatibles commence doucement à s’accélérer. Aujourd’hui, c’est Bethesda qui prend la parole à ce sujet.

Nous apprenons ainsi via Twitter que The Elder Scrolls Online et DOOM Eternal auront tout deux droit à une version améliorée sur consoles de nouvelle génération. Précision, les joueurs possédant déjà ces titres sur PS4 ou Xbox One pourront améliorer leur version gratuitement vers la nouvelle mouture dès que l’option sera disponible.

The Elder Scrolls Online and DOOM Eternal are coming to Xbox Series X and PlayStation 5! Players who own or purchase either title on Xbox One or PS4 will be able to upgrade for free to the Xbox Series X and PS5 versions, respectively, when available. https://t.co/Bac1J4Odjh pic.twitter.com/AUJ4HK7jDv

— Bethesda (@bethesda) August 6, 2020