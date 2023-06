The Crew Motorfest : On y a joué, nos premières impressions sur le jeu de course

Il y a quelques jours, le studio nous a conviés à un événement presse organisé en distanciel dans le but de nous donner un premier aperçu de ce que le jeu de course a dans le ventre sur PC, avec une manette Xbox One et via la fonctionnalité Ubisoft Remote Play, le tout en compagnie d’un démoiste. Après une petite présentation vidéo, nous avons eu droit à une session hands-on d’environ 30 minutes nous permettant de découvrir le prologue du titre avant de nous focaliser sur une de ses cinq playlists d’événements. Dans notre cas, nous avons choisi de participer à deux épreuves supplémentaires dans la catégorie « Motorsport ». Voici nos impressions.

Des inspirations Forza Horizon bien présentes…

Après s’être offert deux épisodes exploitant de façon plus ou moins poussée le gigantesque terrain de jeu des États-Unis, The Crew Motorfest s’exporte plus au large du continent américain en s’installant sur le magnifique archipel d’Hawaï. Au sein de ce cadre paradisiaque, il souhaite nous convier au festival Motorfest, un événement présenté comme étant LE rendez-vous incontournable réunissant les amoureux et amoureuses d’automobiles du monde entier.

Si le contexte festif et exotique vous fait immédiatement penser à un certain Forza Horizon 5, c’est bien normal. Même s’il n’y a pas d’antennes du festival à mettre en place aux quatre coins du monde ouvert ici a priori, le titre n’hésite malheureusement pas à laisser de côté plusieurs disciplines de The Crew 2, telles que les courses de bateau ou les concours de figures aériennes, pour se focaliser entièrement sur les courses de voitures. De plus, la mise en scène concoctée par le studio français pour introduire notre arrivée sur l’archipel est très similaire à celle proposée par la franchise de Playground Games depuis quelques années, tout comme Riders Republic avait d’ailleurs osé le faire par le passé.

Attention, bien que cette méthode ne respire pas l’originalité, ce n’est pas forcément un défaut non plus. Rondement chorégraphié, dynamique et bien rythmé, ce prologue est parfait pour commencer à se familiariser avec le style d’expérience imaginé par Ivory Tower qui semble avoir fourni quelques efforts pour essayer de nous convaincre que nous n’avons pas affaire à une simple copie de Forza Horizon 5 estampillée d’un skin The Crew.

…Qui ne devraient pas empêcher le jeu d’avoir une identité propre ?

Pour commencer, il ne nous a fallu que quelques secondes pour constater que The Crew Motorfest intègre un gameplay toujours un peu plus orienté arcade et moins profond que dans un Forza Horizon mais bien plus travaillé et offrant davantage de liberté que celui de The Crew 2. Nous ne nous attendions clairement pas à ce que la maniabilité ait autant évolué en cinq ans. Les améliorations et changements apportés rendent la prise en main vraiment très plaisante.

Concernant les événements imaginés pour le public, les développeurs les ont regroupés dans un catalogue constitué de cinq playlists différentes. Outre « Off-Road » incluant des escapades entre véhicules tout-terrain tout ce qu’il y a de plus classique pour le genre, le titre tente de se démarquer très légèrement de la concurrence avec quatre autres catégories.

« Made in Japan » et ses runs urbaines à l’ambiance visuelle unique et colorée. « Vintage Garage » qui souhaite nous faire voyager à travers l’Histoire de l’automobile en nous demandant de rouler avec des voitures de collection. « Lamborghini », une playlist entièrement dédiée à la découverte des modèles de la célèbre marque italienne. Quant à « Motorsport », il s’agit de la voie rêvée pour ceux et celles aimant piloter des bolides et des monoplaces taillées pour les circuits fermées.

Certains et certaines d’entre vous seront sans doute extrêmement surpris de voir cette dernière catégorie dans notre liste alors que de nombreuses épreuves de ce type étaient déjà disponibles dans The Crew 2. Si nous avons procédé ainsi, c’est tout simplement parce qu’elle intègre une nouvelle mécanique de jeu : les arrêts aux stands. (Oui, vous avez bien lu !)

Peu importe le nombre de tours de circuit que nous avons à faire, les événements « Motorsport » ont été conçus de manière à nous obliger à passer par la voie des stands au moins une fois dans le but de changer de pneus. Une règle ajoutant une touche stratégique supplémentaire au déroulement d’une course et qui a également un impact sur la conduite. En effet, prendre le risque de rouler avec des gommes de plus en plus usées (voir jauge changeant de couleur située en haut de l’écran) aura tendance à nous faire perdre le contrôle de notre véhicule. Ce n’est pas une trouvaille révolutionnaire mais ça reste un ajout sympathique.

Pour conclure, notez que, même si nous jouions en Remote Play, nous avons remarqué la présence d’évolutions graphiques intéressantes qui devraient réussir à bien mettre en valeur les environnements dépaysants de la région le jour de la sortie.

N’ayant vu qu’une petite partie de l’expérience qu’il devrait proposer au lancement, une session de 30 minutes est bien trop courte pour évaluer concrètement si The Crew Motorfest est un jeu de course doté d’un vrai potentiel ou non. Tout ce que nous pouvons affirmer pour le moment c’est que nous avons pris un réel plaisir à prendre nos marques sur le titre d’Ivory Tower. Nous ne nous attendons pas forcément à ce qu’il réussisse à rivaliser avec un Forza Horizon 5 mais cela ne veut pas dire qu’il ne parviendra pas à trouver son public pour autant. Attention cependant, faire en sorte que l’ADN propre à la série The Crew ne soit pas trop dilué dans cette vibe Forza Horizon déjà bien présente est l’une des conditions indispensables requises pour lui permettre d’atteindre cet objectif. Pour savoir si ce sera le cas ou pas, rendez-vous à la rentrée sur PC et consoles. Sortie prévue le 14 septembre 2023.