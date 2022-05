The Chant : Le jeu d’horreur et d’aventure édité par Prime Matter sortira cet automne

Mis en avant lors de l’annonce du label Prime Matter de Koch Media, The Chant n’avait jusqu’ici pas vraiment eu droit à beaucoup de présentations publiques. Le titre développé par Brass Token est enfin prêt à nous en montrer un peu plus, en dévoilant aujourd’hui son tout premier trailer, tout en précisant un peu plus la période de sortie qu’il compte viser.

La retraite spirituelle qui tourne mal

The Chant se présente comme un jeu d’aventure et d’horreur, où l’on suivra l’histoire de Jess Briars, qui va devoir faire face à des créatures étranges alors qu’elle était en pleine retraite spirituelle sur une île isolée (pas de repos en vue donc).

Suite à un chant rituel qui a mal tourné, une dimension répondant au nom de « l’Obscurité » absorbe les émotions négatives des gens, avant d’envoyer des créatures inter-dimensionnelles pour les terroriser. Entre ces dernières et la menace d’une secte qui rôde, notre héroïne devra visiblement bien renforcer son esprit.

Le titre nous montre ici quelques images supplémentaires, et nous donne dès maintenant rendez-vous pour cet automne, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le site officiel du jeu est d’ores et déjà ouvert.