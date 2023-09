The Chant se verra doté d’un DLC gratuit nommé « The Gloom Below » dès le 12 septembre

Si vous en avez le cran, vous allez devoir redoubler de courage pour replonger dans des limbes psychiques torturées où créatures, pouvoirs et atrocités s’y mêlent. Nul doute qu’une fois de plus, la situation va vite dégénérer quand des créatures d’autres dimensions voudront votre peau à tout prix, dans une course contre la montre pour sauver votre vie mais aussi votre santé mentale.

Prêts à frissonner à nouveau ?

Près d’un an après sa sortie, The Chant accueillera donc son premier contenu additionnel, gratuit de surcroît, dès le 12 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, intitulé « The Gloom Below ». Dans cette extension, Jess se retrouve enfermée dans une nouvelle réalité parallèle, The Gloom, dans une suite directe aux événements du jeu principal et à l’une des fins proposées, lors de son départ de l’île de la Gloire.

Dans « The Gloom Below », vous allez devoir vous serrer les coudes avec la maudite famille Anton, tout en créant de nouvelles armes, en améliorant vos compétences et en suivant les indications des cultistes piégés. Votre mission principale sera de détruire le cœur du Gloom, ce qui vous demandera d’affronter de nombreuses créatures, de manipuler de nouveaux pouvoirs tout en collectant les ingrédients clés à votre réussite. Le communiqué officiel du DLC indique que « chaque mort rapproche les joueurs de leur évasion, il sera donc essentiel de trouver le bon cheminement », laissant penser à une structure d’expérimentation et d’essais tortueux.

Prendrez-vous peur dans ce monde fusionné et torturé ? Réponse dans The Chant: The Gloom Below, le 12 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.