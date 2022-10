Accueil » Actualités » The Chant : Le jeu d’horreur de Brass Token et Prime Matter fait le tour de son gameplay en vidéo

Attendu d’ici quelques semaines sur PC et consoles, The Chant continue de préparer doucement mais sûrement son lancement. Après avoir dévoilé un story trailer l’été dernier, le jeu d’horreur développé par Brass Token et édité par Prime Matter, le label de Plaion (anciennement Koch Media) créé en juin 2021, fait le tour de son gameplay en vidéo.

Sortie le 3 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

En plus de refaire un rapide topo sur le contexte scénaristique du titre, cette vidéo d’environ quatre minutes nous invite à découvrir ce que nous réserve le périple de Jess Briars sur l’île isolée de Glory Island. Entre échanges avec les différents membres de la secte, exploration et infiltration dans des zones aux environnements angoissants, résolution d’énigmes diverses et variées ainsi que combats contre des créatures venues d’une autre dimension, la production nous promet de vivre une sacrée aventure.

Espérons que ce sera le cas lorsque The Chant sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 3 novembre prochain.