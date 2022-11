Accueil » Actualités » The Callisto Protocol fait sa pub via un trailer en live-action avec Josh Duhamel

Le contenu du Season Pass de The Callisto Protocol n’aura pas fait que des heureux cette semaine, et tandis que Glen Schofield essaye de rassurer les joueurs et les joueuses en déclarant qu’aucun contenu n’a été coupé du jeu de base, on imagine que Striking Distance Studios aurait préféré se concentrer sur l’engouement autour du jeu d’horreur plutôt que sur cette polémique. Histoire de nous faire oublier un peu tout cela, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, le tout en live-action et sans aucune image in-game.

Plus qu’une semaine à patienter

Le studio aurait effectivement tort de se passer d’un tel trailer, étant donné qu’il a calqué l’apparence de son héros sur le physique de Josh Duhamel, qui est ici à l’honneur dans cette publicité.

L’acteur que l’on a pu voir dans les films Transformers, ou plutôt dans la série Las Vegas (la vraie référence), incarne donc le malheureux Jacob Lee dans cette publicité en live-action, qui a pour but de bien mettre avant l’aspect horrifique du jeu et son côté survie. De quoi faire un peu monter l’excitation à quelques jours du lancement du titre.

The Callisto Protocol est sortira le 2 décembre et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.