The Callisto Protocol détaille sa roadmap pour 2023, et l’action de Krafton redescend suite aux tests du jeu

On aura beau répéter sur tous les toits que l’on devrait davantage s’intéresser au contenu d’un test plutôt qu’à sa note, les faits restent les mêmes : lorsqu’un jeu n’obtient le score Metacritic que les actionnaires visaient, les conséquences peuvent être immédiates. Tandis que Striking Distance fête le lancement de The Callisto Protocol tout en nous précisant le contenu à venir sur le titre, on apprend que l’action en bourse de Krafton n’est pas au mieux de sa forme, simplement parce que les tests ne sont pas aussi enthousiastes que prévus.

Six months of content coming to The Callisto Protocol beginning Feb 7, 2023, with a free update of Hardcore Mode and New Game+. More details for this and the Season Pass coming soon. pic.twitter.com/43mLjK93IP

Commençons d’abord par les bonnes nouvelles, à savoir la roadmap 2023 de The Callisto Protocol. Le torrent d’indignations qui a suivi l’annonce du contenu du Season Pass a soit fait réfléchir le studio, soit lui a confirmé que sa communication n’était pas très claire puisque l’on découvre que le New Game + et le mode Hardcore seront finalement gratuits pour tout le monde via une mise à jour datée au 7 décembre.

Pour le reste des contenus à venir, il faudra en revanche sortir votre carte bleue pour payer des skins à la même date, un mode Contagion en mars, le mode Riot durant le printemps et le nouveau contenu narratif qui sortira à l’été 2023.

Stock in Krafton, the company behind The Callisto Protocol studio Striking Distance, closed down -8.41% today in Seoul.

TCP's metacritic score is in the mid 70s, apparently too low for Krafton investors who were hoping the IP could become a new pillar for the PUBG company.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) December 2, 2022