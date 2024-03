The Alters lève le voile en détails sur son histoire et son gameplay dans un nouveau trailer

All by myselves

Dans The Alters, vous incarnez une version de Jan Dolski, un ingénieur ayant survécu au crash de l’appareil qui l’emmenait lui et son équipage découvrir de nouvelles planètes. Après avoir découvert que le Soleil le tuerait dès qu’il sera levé chaque jour, Jan va décider de réparer la base mobile sur la planète, une base à la pointe technologiquement tout en faisant tout son possible pour s’échapper et revenir sur sa terre d’origine.

Le jeu développé sous Unreal Engine 5 semble bénéficier d’effets visuels tout simplement exquis (tout du moins en extérieur) et profitera des capacités des consoles de nouvelle génération pour afficher simultanément plusieurs personnages aux comportements réalistes. La base mobile de notre héros tire son épingle du jeu de par sa forme circulaire et à la quinzaine de pièces (visibles dans le trailer) disséminés sur plusieurs étages de la structure circulaire.

Mais seul et coupé du reste de l’univers sans possibilité de gérer toute la base à lui tout seul, Jan va alors fouiller sa nouvelle planète d’accueil et trouver une substance mystérieuse, le Rapidium. En interagissant avec l’ordinateur de bord de la base, celui-ci va lui permettre de créer des versions alternatives de lui-même en rapport avec les plus grandes décisions qu’il aura prises dans sa vie, connues sous le nom d’Alters, permettant de répondre à la question existentielle « Et si ? ». Et s’il n’avait pas quitté le domicile familial si jeune ? Et s’il n’avait pas abandonné ses études ? Ou fait foirer son mariage ?

Au programme au niveau gameplay, on retrouvera notamment de l’administration de tâches diverses, parfois spécifiques à certains Alters, mais aussi du craft de nouveaux objets grâce à l’acquisition de nouvelles compétences, tout en veillant au caractère, comportement mais aussi humeur ou encore fatigue des différents alters, en tenant compte de leurs besoins, leurs demandes mais aussi leurs doutes, dans des missions et objectifs toujours plus difficiles à réaliser.

Véritables alliés, forces de travail mais aussi humanoïdes capables de réflexion, d’émotions et d’objectifs propres, tout ne sera pas rose au sein de la base, quand le chaos se révèlera alors finalement soumis à si peu de choses. Ce premier aperçu intriguant permet de se rendre compte du potentiel de rejouabilité du titre, qu’il nous faudra confirmer lors de sa sortie plus tard cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Et surprise, The Alters sortira dès son lancement dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass.