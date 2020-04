Western Digital propose depuis quelques années une gamme toujours plus élargie. La marque nous propose d’ailleurs aujourd’hui une gamme de produits orientés davantage pour le public gamer avec la série Black P10. Disponible de 2 à 5 To, nous avons eu l’occasion d’utiliser ces dernières semaines la version 5 To du disque dur, que ce soit pour des utilisations sur ordinateur, mais aussi sur console.

Conditions de test : Nous avons essayé le Western Digital Black P10 5 To principalement sur console et sur ordinateur, avec une utilisation plutôt poussée sur du jeu vidéo, avec du téléchargement de données, mais aussi de l’utilisation constante sur de longues sessions.

Présentation du Western Digital Black P10

Le premier truc que l’on remarque, c’est son aspect visuel. A l’inverse de certains qui proposent un design conventionnel, celui-ci se remarque très clairement avec un design assez frontal. On voit clairement que la marque a voulu proposer un produit tape à l’œil. La coque, faite en aluminium, semble bien robuste et devrait résister à plusieurs chocs.

Visuellement, le design du produit ne choque pas particulièrement à côté d’une console, ce qui est un bon point. Avec une taille de stockage de 5 To, le disque dur externe est plus massif que certains petits frères mais pas non plus encombrant et peut très facilement être transporté.

Au niveau de la connectique on retrouve un câble USB 3.2 Type-A vers micro-B de 40 centimètres. On pourra considérer cela comme petit mais suffisant pour un branchement sur une console ou de façon quasi permanente sur un ordinateur.

Dans la pratique

Comme vous devez le savoir, il y a une certaine différence entre le chiffre affiché de stockage et la réalité. Pour 2 To, c’est en réalité 1.81 To qui sont accessibles par exemple. Dans le cas de ce Western Digital de 5 To, on se retrouve avec quelque chose autour de 4,5 To. C’est quelque chose que l’on retrouve du côté de l’ensemble des disques durs, ce qui s’explique par une différenciation de comptage de données entre un système binaire et un système décimal. Comptez environ 7 % de pertes d’espace disponible lorsque vous voyez un disque dur externe avancer une taille.

Au niveau de la vitesse de transfert, s’il est annoncé une vitesse de transfert jusqu’à 130 Mo/s, on se retrouve dans la réalité sur une vitesse maximale autour de 100-115 Mo/s. A savoir que cela dépendra de nombreux aspects, que ce soit la taille, le nombre de fichiers, le processeur… Sur console, nous n’avons pas remarqué de véritablement ralentissement en terme d’utilisation ingame. Peut-être certains temps de chargement pourraient être un peu plus allongés, mais rien de véritablement grave.

Notre avis sur le Western Digital Black P10

Que vous soyez un gamer ou non, mais que vous soyez à la recherche d’un gros disque dur externe solide, la gamme Western Digital Black P10 semble toute trouvée. Si en terme de prix, on se retrouve sur quelque chose d’un poil au-dessus que la concurrence, notamment sur sa version 5 To, entre le châssis aluminium, la rapidité et la taille du disque dur, on est tout de même vraiment sur du tout bon ! A noter tout de même le câble un poil court quand même, et le fait que sur une utilisation longue, l’ensemble chauffe un peu. Mais en dehors de cela, on a vraiment rien à redire !