Google rachète Typhoon Studios et veut des exclusivités pour Stadia

En novembre dernier, Google est arrivé dans le milieu du jeu vidéo avec Stadia, son offre de cloud gaming. Malgré de belles promesses et un projet innovant, le lancement a été difficile. Enfin, on peut même dire, très compliqué : manque de fonctionnalités au lancement, prix des jeux jugé trop élevé, problèmes de latence pour certains, bref, c’était pas très reluisant.

Des rachats de studios à l’horizon

Mais le géant américain ne veut pas baisser les bras. Malgré son catalogue de jeux quasi inexistant et les retours pas très élogieux, Google vient d’annoncer le rachat de Typhoon Studios, qui bosse actuellement sur le développement de Journey to the Savage Planet (et qui sortira le 28 janvier prochain).

A la tête du studio, on y retrouve d’ailleurs Alex Hutchinson et Reid Schneider, respectivement directeur créatif d’Assassin’s Creed III et Far Cry 4 et producteur des Batman Arkham Knight et Origins. Ce rachat s’accompagnera aussi d’exclusivités puisque l’objectif est de développer des titres uniquement destinés à Stadia.

Google ne s’arrêtera pas là puisque cela n’est pas le seul studio qui devrait faire partie de la « famille » Stadia avec d’autres acquisitions à l’avenir. Reste qu’il faudra encore attendre un moment avant d’en voir les résultats puisque Typhoon Studios n’a pas encore commencé à bosser sur ce futur jeu. Il faudra se montrer patient. Très patient.