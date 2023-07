Test Drive Unlimited Solar Crown : Un nouveau report pour le début d’année 2024 ?

Encore du retard à l’allumage pour le titre

Dans ce document très long faisant état de la stratégie à venir pour l’éditeur, on y découvre à la page 80 un line-up complet des sorties à venir, révélant énormément de dates pour les futurs jeux Nacon.

Un document peut-être un peu trop complet puisqu’il laisse voir des informations étonnantes, tout en nous permettant de constater que Test Drive Unlimited Solar Crown n’est plus calé à cette année 2023, mais au premier trimestre 2024 au plus tôt, entre février et mars.

Une période qui n’est pas encore gravée dans le marbre, étant donné que l’éditeur français n’a pas encore pris la parole à ce sujet. Le développement du jeu chez Kylotonn prendrait donc encore un peu plus de temps, ce qui explique le fait que le jeu ne soit pas apparu lors des récents showcases de Nacon.

On remarquera tout de même un détail étonnant ici : les versions PS4 et Xbox One sont encore indiquées dans le document alors qu’elles ont été annulées. Difficile de savoir s’il s’agit d’un oubli ou non, mais cela nous permet de rappeler qu’il faut prendre ces indications avec des pincettes en attendant que Nacon repousse officiellement le jeu.

Test Drive Unlimited Solar Crown sortira normalement sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.