The Crew Motorfest : Map, gameplay, date, avis, nouveautés… Tout savoir en vidéo

Face à la concurrence de Forza Horizon, la licence The Crew doit sortir le grand jeu et il compte bien s’inspirer de son rival pour proposer une expérience plus complète que jamais. The Crew Motorfest prend le large et trace son chemin jusqu’à Hawaï, un décor paradisiaque qui sent bon l’été et qui permet à la série de changer d’air.

Récemment mis en avant lors de l’Ubisoft Forward, le titre a révélé sa date de sortie, mais nous avons également pu poser les mains dessus pour nous faire une première impression. On vous dit donc tout ce qu’il faut savoir sur cet épisode.

The Crew Motorfest sortira le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.