Après vous avoir proposé notre test écrit de Dreams, on vous reparle de la dernière création de Media Molecule mais cette fois-ci en vidéo. Comme on en a l’habitude maintenant, on vous propose un avis complet dans un format plus visuel, ce qui vous permet également de profiter de quelques séquences de gameplay inédites pour illustrer nos propos.

Rappelons que Dreams est le nouveau jeu des créateurs de LittleBigPlanet et s’apparente à un outil de création particulièrement complet. On peut y créer nos propres univers mais aussi découvrir les niveaux complètements fous de la communauté comme des répliques de Crash Bandicoot ou encore de Final Fantasy VII Remake.