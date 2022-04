Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoutera des DLC payants avec Uzui, Daki et d’autres

L’une des principales critiques que l’on pouvait adresser à la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, c’était son roster assez faible, qui manquait cruellement de personnages. Si CyberConnect2 a depuis sorti six personnages gratuits, dont les premiers démons jouables, le casting reste tout de même assez faible, mais comme on pouvait s’en douter, c’était pour mieux vendre des DLC payants ensuite.

Le Pilier du son prépare son arrivée

On apprend donc via Gematsu que des DLC payants comprenant des personnages supplémentaires arriveront prochainement en jeu. Ces personnages seront ceux qui sont mis en avant durant l’arc du Quartier des plaisirs, à savoir :

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (Forme éveillée)

Tanjiro Kamado (Arc Quartier des plaisirs)

Zenitsu Agatsuma (Arc Quartier des plaisirs)

Inosuke Hashibira (Arc Quartier des plaisirs)

En somme, seulement trois vrais nouveaux personnages inédits, étant donné que les quatre autres auront juste droit à un moveset différent (au mieux), et peut-être un costume inédit pour les trois garçons (lorsqu’ils sont grimés en filles, sans doute).

Les fans resteront tout de même ravis de voir Tengen Uzui débarquer dans le jeu, ainsi que les deux démons Daki et Gyutaro. Ces personnages seront disponibles dans le courant de l’été.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et arrivera sur Switch le 10 juin. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.