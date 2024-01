Tencent n’a « rien accompli » avec sa section gaming en 2023 selon son propre PDG

Si l’actualité nous amène souvent à parler de l’hégémonie des trois constructeurs sur le marché et de quelques éditeurs importants comme Take-Two, Ubisoft ou Electronic Arts, n’oublions pas que l’entreprise qui est aujourd’hui la plus massive dans le milieu n’est autre que Tencent. Le géant chinois est le numéro du marché grâce aux multiples parts d’entreprises qu’il rachète un peu partout dans le monde, comme chez Riot Games, Epic Games ou même chez de plus petites entités comme Larian. Avec cette mainmise sur le secteur, on pourrait croire que tout va bien pour le groupe, ce qui n’est pas de l’avis de son PDG.