La Chine fait machine arrière sur les mesures visant à limiter les dépenses dans les jeux vidéo

Le gacha semble être sauvé

Rien ne pouvait affirmer que ces nouvelles mesures qui pouvaient grandement impacter le modèle des jeux free-to-play (notamment les jeux de type gacha) allaient réellement être mises en place, mais les marchés se sont tout de même affolés suite à cette annonce. Et ce n’est pas vraiment dans l’intérêt du gouvernement chinois de voir certaines de ses entreprises les plus lucratives, avec un rayonnement international, afficher une mauvaise mine. C’est pourquoi seulement quelques jours après cette nouvelle, la NPPA (National Press and Publication Administration) avait déclaré vouloir adoucir ces mesures en étudiant plus en détails le marché.

Mais Reuters indique aujourd’hui un nouveau rebondissement dans cette affaire avec l’éviction de Feng Shixin, qui était à la tête de la division de publication de la NPPA, et qui était donc le porte-drapeau de ces limitations potentielles. Son départ n’a pas encore été rendu public mais plusieurs sources de Reuters affirment qu’il a été mis à la porte suite à toute cette affaire. Ces mesures auraient par exemple pu limiter les investissements potentiels de partenaires étrangers dans l’industrie chinoise, de peur que ces lois entrent en conflit avec le potentiel de ce marché.

On peut maintenant estimer que ces propositions vont désormais être complétement retravaillées, pour ne pas dire mises au placard. L’industrie chinoise peut donc souffler, surtout pour ce qui est des entreprises qui reposent essentiellement sur la pratique du gacha, autrement dit de la loterie.