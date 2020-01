Disponible dans quelques jours en accès anticipé sur Steam, Discord et Humble Bundle, Temtem refait parler de lui par le biais d’un trailer diffusé par son éditeur Humble Bundle. Dans celui-ci, on y voit le système de combat ou encore le système de reproduction qui sera présent dans le titre. Le « End game » est également brièvement évoqué.

Système de combat

Vous combattrez en duel en 2 contre 2 et serez bien évidemment soumis à différents types de Temtems, avec leur forces et faiblesses. Le travail d’équipe sera important et une certaine synergie doit être présente dans votre équipe afin de maximiser vos chances de gagner. Vous combattrez avec deux Temtems peu importe la situation : combat contre Temtem sauvage, duel contre un autre joueur, duel contre un maître de dojo, …

Système de reproduction

Il sera possible de faire reproduire vos créatures dans « Le jardin de la reproduction » afin d’obtenir des œufs. Cela vous permettra de faire apprendre certaines capacités ou autres statistiques à votre Temtem qu’il ne serait pas possible de faire exécuter de manière sauvage. Et si vous voulez compléter votre Temdex, alors il vous faudra obligatoirement passer par ce fameux jardin car cela sera le seul moyen d’obtenir des créatures qui ne sont tout simplement pas trouvable à l’état sauvage.

Système de Luma et End game

Les Temtems Lumas sont les Shinys de Pokémon. Ce sont donc des versions assez rares de Temtem qui auront une couleur unique ainsi que des statistiques de bases bien plus élevées. On imagine qu’il sera également possible de les faire se reproduire, ce qui constituera un vrai plaisir chez les amateurs de reproduction.

Si vous pourrez rencontrer des Lumas dés le début du jeu, la dernière zone du jeu (le fameux End game) fourmillera lui aussi de Lumas mais à un taux plus élevé. Si le taux est plus élevé, il existera un système de tournante où les Lumas rencontré seront différents entre chaque semaine.